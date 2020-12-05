MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHırsızlar kısıtlama denetiminde yakalandı! Polise böyle bağırdılar
GeriGündem Hırsızlar kısıtlama denetiminde yakalandı! Polise böyle bağırdılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-
Haber Giriş: 05.12.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Hırsızlar kısıtlama denetiminde yakalandı! Polise böyle bağırdılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hırsızlar kısıtlama denetiminde yakalandı! Polise böyle bağırdılar
Abone Olgoogle-news

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler tarafından durdurulan 2 kişi, “Bilsek çıkar mıydık?” diye bağırdı. Polisin kontrolünde K.U. ve Z.Y.’nin motosikletindeki kalorifer peteklerini bir depodan çaldıkları tespit edildi.

Hırsızlık olayı, öğle saatlerinde, Akınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Akınlar Mahallesi’nde bir depoya giren K.U. ve Z.Y., 3 tekerlekli motosikletlerinin arkasına kalorifer peteklerini yükledi.

"BİLSEK ÇIKAR MIYDIK"

Kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri şüphelileri durdurdu. Şüpheliler, “Bilsek çıkar mıydık?” diyerek polise bağırdı. Yapılan incelemede ikilinin kalorifer peteklerini çaldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.  

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle