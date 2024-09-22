Hırsızlar elde milyonlar nerede

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Nar Holding’in merkezi olarak kullanılan İstanbul Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’na 9 Haziran’da sabah vardiyası için gelen güvenlikçi Salim Kütükçü kapıların açık olduğunu, diğer güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız’ın da orada olmadığını gördü. Yalıya girince soygun olduğunu anladı. Kasalar açılmış, evrak ortalığa saçılmıştı. Hemen holdingin İranlı patronu Nadir Eromi’yi aradı. Yalıya polis çağrıldı.

2 SAATTE 5 KASA

Eromi “Sattığımız gayrimenkul paralarının bir kısmını bankadan çekerek merkezdeki çelik kasalarda muhafaza ediyorduk. 5 kasa vardı, kasalar açılmış; içlerindeki 3 milyon dolar, 1 milyon Euro, 50 bin dolar, 10 bin 854 dolar, 70 bin 700 TL ve çok sayıda altın ve ziynet eşyası çalınmış” diyerek polise anlattı. Hemen güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polisin tespitlerine göre 9 Haziran gecesi 01.58’de yalıya gelen sahte plakalı bir panelvanı Ahmet Yıldız içeri aldı. Araçtan üç kişi indi ve araç oradan ayrıldı. Yalıya giren bu maskeli kişiler yanlarında getirdikleri özel matkaplarla 5 kasayı açtı. Yanlarındaki çanta ile valizlere paraları ve bol miktarda altından oluşan ziyneti doldurdu. 04.05’te soygun tamamlanmıştı. Araç geri geldi ve güvenlik görevlisi Ahmet’in de aralarındaki 5 kişi yalıdan çantalar dolusu para ve altın ile ayrıldı.

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Serdar Canpolat/Ahmet Yıldız

ÖNCE İTİRAF SONRA İNKÂR

Polis aracın yurtdışından getirildiğini plakasının defalarca değiştirildiğini belirledi. Araç Pendik’te bulundu, içindeki parmak izleri tespit edildi. Kamera kayıtları ve diğer ipuçlarını takip eden polis bir gün sonra önce Mehmet Şaşmaz’ı ardından da Aytekin Aydın’ı yakaladı. Polis memuru olduğu anlaşılan Mehmet Şaşmaz soygunu Berat Çalışkan ve Yasin Bayazit ile yaptıklarını anlattı, onları teşhis etti. Ancak yazılı ifadesinde bu anlattıklarını inkâr etti. Şaşmaz’ın kullandığı araçtaki valizde 680 bin dolar ve 200 bin Euro bulundu. Diğer valizde de 380 kolye ucu, 12 bin dolar ve bin lira bulundu. Evinde yakalanan Berat Çalışkan da ise 4 bin 400 dolar ve 9 bin lira bulundu. Soygun planının da aylar önce Unkapanı’ndaki bir pilavcıda hazırlandığı anlaşıldı. Şaşmaz’ın soygundan sonra kendisine yardım eden birine de banka borçlarına ödemesi için 6 bin dolar verdiği belirlendi.

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3 SUÇTAN DAVA AÇILDI

Savcılık soygunu yapan ve onlara yardım edenlerin de olduğu 8 kişiye dava açarak “hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Holdingin patronu Nadir Eromi’nin beyanına göre kasalardan 2 milyon Euro ve 1 milyon dolar çalınmıştı. Bugünkü kurla 145 milyonu bulan bu miktarın sadece 30 milyon lirası (680 bin dolar, 200 bin Euro) bulundu. Geri kalan 115 milyon ve miktarı tam olarak bilinmeyen altınlar hâlâ kayıp.

‘BENİ KURBAN ETTİLER’

-Kayıplara karışan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ve ona yardım eden arkadaşı Serdar Canpolat ise geçen ay yakalandı. Ahmet Yıldız ifadesinde soyguna karışmadığını iddia ederek “Beni kurban ettiler. Yalıya klimacı olarak geldiler. ‘Patronu arama, gizli arama yapılacak’ dediler. Sonra merak edip içeri girdiğimde kasalar paramparça olmuştu. Beni de araca bindirerek zorla Bağcılar’a götürdüler” dedi.