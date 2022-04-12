Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Hırsızlar çaldıkları altın ve paraları evinize saklamış' diyerek dolandırmak istediler

#Karaman#Hırsızlık#Dolandırıcılık
Hırsızlar çaldıkları altın ve paraları evinize saklamış diyerek dolandırmak istediler

Karaman'da telefonla aradığı Hidayet Asal'a (68), kendisini yüzbaşı olarak tanıtıp, 'Yakaladığımız hırsızlar, evden çaldıkları altın ve paraları sizin evinizde sakladığını söyledi. Evinizdeki altın ve paraları incelememiz gerekiyor' diyerek dolandırmak isteyen K.G. (44) ve beraberindeki 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Kazımkarabekir ilçesi Akarköy'de oturan Hidayet Asal'ı telefonla arayan kişi kendisini İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Sarıoğlu olarak tanıttı. Ardından da ''Karaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde hırsızlık oldu. Yakaladığımız hırsızlar, evden çaldıkları altın ve paraları sizin evinizde sakladığını söyledi. Evinizdeki altın ve paraları incelememiz gerekiyor. O yüzden göndereceğim ekip, evde arama yapacak. Evinizdeki altın ve paraları teşhis için hazırlayın'' dedi.

Gözden Kaçmasın

Sebze ve meyve fiyatları neden artıyor İşte yanıtıSebze ve meyve fiyatları neden artıyor? İşte yanıtıHaberi görüntüle

Karşısındaki kişinin telefon dolandırıcısı olduğunu anlayan Asal, ''Tamam para ve altınları hazırlıyorum'' diyerek hemen jandarmayı aradı. Jandarma, Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Yüzbaşı Selim Sarıoğlu adında birisinin olmadığını, evine ve köye ekip göndereceklerini, gelen kişilere de para ve altın vermemesi konusunda uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

Köyün giriş ve çıkışlarını da kontrol altına alan jandarma, Hidayet Asal'ın evini bulmaya çalışan S.M.A.'yı (19) köyde, telefonla kendisini yüzbaşı olarak tanıtan K.G., M.K. (19) ve E.A.'yı (22) da köy çıkışında otomobilde beklerken gözaltına aldı.

Gözden Kaçmasın

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…Haberi görüntüle

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin otomobili ile yapılan üst aramasında cep telefonlarına el konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Hırsızlık#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme