Hırsızlar bu sefer teknolojiye meydan okuyor! Anahtarsız otomobiller için kodlama cihazı taşıyorlar...

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Teknolojinin geldiği son nokta ile yeni nesil araçlar için neredeyse aşılamayacak güvenlik duvarları oluşturulmuştu. Ancak hırsızları kodlama ile korunan bu sistemler bile durdurmaya yetmedi. Teknolojiye meydan okuyan hırsızlar bu sefer de mekanik anahtarla açılan arabaları gözlerine kestirdi. Kanal D Ana Haber ekranlarında bu tarz bir hırsızlık girişiminin nasıl yapıldığına dair önemli detaylar veren Uzman Ahmet Altuncu, araç sahipleri için mekanik anahtar sisteminin ayrıntılarını anlattı.

Uzman Altuncu "Bu araçlarda mekanik anahtar dediğimiz bir sistem var. Bu araçların çalınmasını önlüyordu. Bunun için hırsızlar yeni sistem geliştirdi. Mekanik anahtarla araçlar aç-kapa yapıldığında araca her seferinde farklı bir kod gönderiliyordu. Hırsızlar bu teknolojiyi aşmak için yanlarında artık kodlama cihazı taşıyorlar. Kodlama ile hırsızlar yaklaşık 5 dakika içinde araçların mekanik kodlarını kırarak araca bağlanıp araca yeni anahtar bağlayabiliyorlar. Bu duvar aşıldığı zaman yeni anahtar girişi ile hırsızlar aracı kendi araçları gibi kullanıp götürebiliyorlar" sözleri ile hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini açıkladı.

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NE YAPILMASI LAZIM

Ahmet Altuncu ayrıca araç sahiplerini alacakları önlemler ile araçlarını çalınmaktan nasıl kurtaracaklarını ise şu sözlerle açıkladı:

"İlk önce araç sahibinin kart mekanizmasını güvenli yerlerde tutmaları gerekiyor. Araca tanımlı başka bir anahtar var mı diye kontrol etmeleri önemli bu konuda. Araçları için güvenli park yerleri de bularak araçlarının anahtarının kopyalanmasının önüne geçebilir. İkinci el araç alındıysa araç hafızasında kaç anahtar olduğu önceden kontrol edilmeli. Belki biraz geçmiş bir teknoloji olacak ama bu tarz bir hırsızlığa karşı araçlarına direksiyon kilidi de koyarak engel olabilirler"