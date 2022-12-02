Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hırsızlar bu sefer teknolojiye meydan okuyor! Anahtarsız otomobiller için kodlama cihazı taşıyorlar...

Güncelleme Tarihi:

#Hırsızlık#Araba#Mekanik Anahtar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 21:55

Teknolojinin nimetlerine meydan okuyan hırsızların hedefinde bu sefer kodlama mekanizması ile aç-kapa yapılan kartlı araçlar var. Hırsızların yanlarında taşıdıkları kodlama cihazı ile bu araçları çaldıklarını dile getiren Uzman Ahmet Altuncu, araç sahiplerini bu tarz bir hırsızlığa maruz kalmamaları için uyardı.

Haberin Devamı

Teknolojinin geldiği son nokta ile yeni nesil araçlar için neredeyse aşılamayacak güvenlik duvarları oluşturulmuştu. Ancak hırsızları kodlama ile korunan bu sistemler bile durdurmaya yetmedi. Teknolojiye meydan okuyan hırsızlar bu sefer de mekanik anahtarla açılan arabaları gözlerine kestirdi. Kanal D Ana Haber ekranlarında bu tarz bir hırsızlık girişiminin nasıl yapıldığına dair önemli detaylar veren Uzman Ahmet Altuncu, araç sahipleri için mekanik anahtar sisteminin ayrıntılarını anlattı. 

Uzman Altuncu "Bu araçlarda mekanik anahtar dediğimiz bir sistem var. Bu araçların çalınmasını önlüyordu. Bunun için hırsızlar yeni sistem geliştirdi. Mekanik anahtarla araçlar aç-kapa yapıldığında araca her seferinde farklı bir kod gönderiliyordu. Hırsızlar bu teknolojiyi aşmak için yanlarında artık kodlama cihazı taşıyorlar. Kodlama ile hırsızlar yaklaşık 5 dakika içinde araçların mekanik kodlarını kırarak araca bağlanıp araca yeni anahtar bağlayabiliyorlar. Bu duvar aşıldığı zaman yeni anahtar girişi ile hırsızlar aracı kendi araçları gibi kullanıp götürebiliyorlar" sözleri ile hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini açıkladı. 

Haberin Devamı

NE YAPILMASI LAZIM

Ahmet Altuncu ayrıca araç sahiplerini alacakları önlemler ile araçlarını çalınmaktan nasıl kurtaracaklarını ise şu sözlerle açıkladı: 

"İlk önce araç sahibinin kart mekanizmasını güvenli yerlerde tutmaları gerekiyor. Araca tanımlı başka bir anahtar var mı diye kontrol etmeleri önemli bu konuda. Araçları için güvenli park yerleri de bularak araçlarının anahtarının kopyalanmasının önüne geçebilir. İkinci el araç alındıysa araç hafızasında kaç anahtar olduğu önceden kontrol edilmeli. Belki biraz geçmiş bir teknoloji olacak ama bu tarz bir hırsızlığa karşı araçlarına direksiyon kilidi de koyarak engel olabilirler"

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Araba#Mekanik Anahtar

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
En zor maç ona denk geldi Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappartın hikayesi...

En zor maç ona denk geldi! Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappart'ın hikayesi...

#2022 Dünya Kupası
Katarın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü UltrAslan Dohaya giderek özel eğitim verdi...

Katar'ın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü! UltrAslan Doha'ya giderek özel eğitim verdi...

#Katar

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
En zor maç ona denk geldi Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappartın hikayesi...

En zor maç ona denk geldi! Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappart'ın hikayesi...

#2022 Dünya Kupası
Katarın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü UltrAslan Dohaya giderek özel eğitim verdi...

Katar'ın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü! UltrAslan Doha'ya giderek özel eğitim verdi...

#Katar