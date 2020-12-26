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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 26.12.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Uyuyan kişinin telefonunu çalıp...

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Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Uyuyan kişinin telefonunu çalıp...
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Gaziantep'te aracının içerisinde uyuyan kişinin cep telefonu çalındı. Hırsız, cep telefonundan banka şifrelerini ele geçirerek, ATM'den 11 bin 700 TL para çekti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüpheli yakalanırken, çalınan cep telefonu ve para da bulunup sahibine teslim edildi.

Gaziantep'te araç içerisinde uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp, banka şifrelerini ele geçirerek, 11 bin 700 lira para çeken şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı.

Olay, 27 Temmuz'da Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Aracının içerisinde uyuyan kişinin cep telefonu çalındı. Olayın ardından şüpheli, çaldığı telefondan banka bilgilerine ulaştığı kişinin hesabından 11 bin 700 lira para çekti. Telefonunun çalındığını fark eden kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, para çekilen ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Hırsızın yöntemi pes dedirtti Uyuyan kişinin telefonunu çalıp...

Polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı telefon ile çektiği para da bulunup sahibine teslim edildi.

 

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