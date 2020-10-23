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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

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Hırsızın rahatlığı pes dedirtti
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Gaziantep’te park halindeki otomobilden teyp çalan hırsızın rahat tavırları ‘pes’ dedirtti.

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hırsız park halinde bulunan hafif ticari aracın kapısını hiç zorlanmadan açtı. O sırada arkasında bulunan insanlara da aldırış etmeden aracın teybini söken hırsız daha sonra araçtan inerek uzaklaştı.
Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği hırsızlık olayında şüphelinin kimliği Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

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