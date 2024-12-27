×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hırsızın hedefi hemşireler oldu! Kredi kartıyla harcama yapınca yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Telefon#Hemşire
Hırsızın hedefi hemşireler oldu Kredi kartıyla harcama yapınca yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 10:56

Adana’da hasta ziyareti bahanesiyle 1'i özel, 3 hastaneye giren Emirhan T. (18), 3 hemşirenin cep telefonu ve cüzdanlarını çaldı. Çaldığı bir cüzdandaki kredi kartıyla 10 bin 500 lira harcama yaptığı belirlenen Emirhan T., polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinde, "Güvenlik kamerasındaki kişi benim ancak hırsızlık yapmadım" diyen Emirhan T., tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 7 Aralık’ta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde meydana geldi. Hasta ziyareti bahanesiyle binaya giren Emirhan T., Radyoloji Bölümü’nde dolaşırken, hemşire E.K.’nin içinde kredi ve banka kartları, kimlik, personel kimlik kartı ile 700 lira bulunan cüzdanı çaldı. Odadan çıkarken diğer hemşirelerle karşılaşan Emirhan T., dikkat çekmemek için cerrahi maskeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Hemşirelerden cerrahi maske alan Emirhan T., daha sonra hastaneden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emirhan T., 12 Aralık’ta aynı bahaneyle girdiği Balcalı Hastanesi’ndeki bir odadan, hemşire Z.S.Ç.’nin içinde banka, kredi ve kimlik kartının bulunduğu cüzdanı çaldı. Şüpheli, Z.S.Ç.’nin kredi kartıyla 10 bin 500 liralık harcama yaptı.

Haberin Devamı

Emirhan T., 14 Aralık’ta ise Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’ndeki bir özel hastaneye gidip, bir odadan hemşire İ.Y.’nin çantasındaki cep telefonu ile gümüş bilekliği çalıp, kaçtı.

Hırsızın hedefi hemşireler oldu Kredi kartıyla harcama yapınca yakalandı

Hemşirelerin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Yüreğir ilçesindeki evine baskın yaptığı Emirhan T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, “Güvenlik kamerasındaki kişi benim ancak ben hırsızlık yapmadım” diyen Emirhan T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Telefon#Hemşire

BAKMADAN GEÇME!