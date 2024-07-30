Hırsızı kovalayan kadın altınlarının çalınmasını önledi

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Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi İsmet Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre apartmanda yaşayan bir kadın ailesiyle dışarıda oturduğu sırada, binadan tanımadığı bir kadın ve çocuğun çıktığını gördü. Bu sırada apartmandan çıkan kadın ve çocuk koşmaya başladı.

Evden çaldığı ziynet eşyalarını çorap içine saklayan kadın yanındaki çocukla bir süre kaçtı. Durumdan şüphelenen kadın şüpheliyi sokak arasında kovalamaya başladı. Bir süre devam eden kovalamaca sonunda, şüpheli kadın çorap içine sakladığı altınları bir ağacın dibine atarak kaçtı.

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Kovalamaca sonunda altınlarına kavuşan kadın, şüpheliden şikayetçi olurken, kovalamaca anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.