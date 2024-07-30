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Hırsızı kovalayan kadın altınlarının çalınmasını önledi

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#İstanbul#Hırsızlık#Sultangazi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 10:45

Sultangazi’de apartmanda yaşayan bir kadın, binadan tanımadığı bir kadın ve çocuğun çıktığını, sonrasında da kaçtığını gördü. Altınlarının çalındığını anlayan kadın, şüpheliyi kovalamaya başladı. Bir süre devam eden kovalamaca sonunda şüpheli çorap içine sakladığı altınları ağaç dibine atarak kaçtı. Altınlarına kavuşan kadın, şüpheliden şikayetçi olurken, yaşanan kovalama çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi İsmet Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre apartmanda yaşayan bir kadın ailesiyle dışarıda oturduğu sırada, binadan tanımadığı bir kadın ve çocuğun çıktığını gördü. Bu sırada apartmandan çıkan kadın ve çocuk koşmaya başladı.

Hırsızı kovalayan kadın altınlarının çalınmasını önledi

Evden çaldığı ziynet eşyalarını çorap içine saklayan kadın yanındaki çocukla bir süre kaçtı. Durumdan şüphelenen kadın şüpheliyi sokak arasında kovalamaya başladı. Bir süre devam eden kovalamaca sonunda, şüpheli kadın çorap içine sakladığı altınları bir ağacın dibine atarak kaçtı.

Hırsızı kovalayan kadın altınlarının çalınmasını önledi

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Kovalamaca sonunda altınlarına kavuşan kadın, şüpheliden şikayetçi olurken, kovalamaca anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızı kovalayan kadın altınlarının çalınmasını önledi

 

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#İstanbul#Hırsızlık#Sultangazi

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