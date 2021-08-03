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DHA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Hırsızı elindeki dövme yakalattı

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Hırsızı elindeki dövme yakalattı

Şişli'de 3 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlardan birinin elinin üzerine yazdırdığı "Canım Annem" yazan dövme sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Dövmeli hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli’de 26 Haziran - 05 Ağustos tarihleri arasında 3 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Polis, yaptığı çalışmada 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlardan birinin elinde "Canım Annem" yazan bir dövme olduğu görüldü.  Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Muhammet K.(20) ile suç ortağı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.K. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulan şüphelilerden Muhammet K.’nın daha önceden 8 adet evden hırsızlık, 5 adet iş yerinden hırsızlık suçlarından polis tarafından yakalandığı belirlendi. Diğer şüpheli A.K.’nin ise 5 kez hırsızlık, bir kez mühür bozma suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızı elindeki dövme yakalattı

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DÖVMELİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden elinde "Canım Annem" dövmesi bulunan Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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