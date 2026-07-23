‘Hırsız’dı aşçı çırağı oldu... Bir çocuk suçtan böyle kurtuldu

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TBMM Okullara Şiddeti Araştırma Komisyonu önceki gün Adalet Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyona sunum yapan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Berkay Altuğ, anlattığı örnek uygulama ile dikkat çekti. Altuğ’un suça sürüklenen çocuklara ilişkin anlattığı örnek ve gerçekleştirdiği sunum Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı: “22 adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğümüzün koordinesinde çocuklara yönelik mükerrer suçluluğun önlenmesi çalışma grubu oluşturuldu; bu kapsamda takibi yapılan çocuklar uygun mesleki eğitimlere, spor faaliyetlerine, bağımlılık konusunda tedaviye yönlendiriliyor, ihtiyacı olanlara da maddi yardım sağlanıyor.

EN MEŞHUR LOKANTADA

Mesela Hatay’da yaşadığı deprem nedeniyle Afyonkarahisar’a göç etmek zorunda kalan altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan M.A., iki kez hırsızlık suçuyla adliyeye gelmesi üzerine programa dahil edildi. Okula devam etmek istediğini, ileride de aşçı olmak istediğini söylemesi üzerine Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’yla daha önce yapılan protokol kapsamında Afyon’un en meşhur lokantasına yerleştirildi. Çıraklık eğitimine kaydı yaptırıldı.

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ARTIK SUÇTAN UZAK

Ailesinin maddi durumuyla ilgili olarak da Afyon Belediyesi’yle iletişime geçilmiş, süreç içerisinde yine çocuğun çalıştığı işyeri ziyaret edilmiş, aileyle görüşülerek belirli periyotlarla suça sürüklenen çocukla görüşülerek takibi yapıldı. Proje sonundan bugüne kadar yapılan takipte de çocuğun herhangi bir suça karışmadığı tespit edildi. Bunun haricinde de yine Eskişehir’de yapılan takipler sonucunda çocukların hırsızlık suçundan veya kasten yaralama suçlarından dolayı suç ortamından uzaklaştırılmaları, sosyal ortamlarının değiştirilmesi ve aileleriyle yapılan görüşmeler neticesinde çocukların suç ortamından uzaklaştıkları tespit olundu.”