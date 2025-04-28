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Hırsızdan ilginç savunma: Kendi motosikletim zannettim

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#Adana#Hırsızlık#Motosiklet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 10:53

Adana'da İsmail K. (29), jantındaki kilidi makasla kesip motosiklet çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İsmail K. ifadesinde, "O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım" dedi.

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Olay, 20 Nisan'da saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail K., jantındaki kilidi demir kesme makasla kesip E.Y.'ye ait motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. E.Y.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi tespit edip yakaladı. Evine yapılan baskında yakalanan İsmail K., emniyetteki sorgusunda, "O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bulunan motosiklet de sahibine teslim edildi. (DHA)

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#Adana#Hırsızlık#Motosiklet

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