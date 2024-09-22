Hırsızdan, gazeteciye pişkin sözler: ‘Belki seni de soyarız’

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Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan Mehmet Paşa Mahallesinde yaşayan S.G’ye ait eve önceki gün hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları bir miktar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde şok yaşayan ev sahibinin ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANMAMAK İÇİN KIYAFET DEĞİŞTİRİYORLAR

Fiziki ve teknik takipte il dışından gelerek birbirleriyle koordineli hareket eden 2’si kadın 4 şahsı tespit etti. Aynı kişilerin farklı ticari taksilerle yolculuk yaparak birçok ilde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kıyafet değiştiren firari şüphelileri oldukları da belirlendi.

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PARALAR PAMUK DOLU YASTIKTA BULUNDU

Emine Yılmaz (24), Ceren Çelik (21), Tecir Yılmaz (26) ve Yalçın Çelik (33), komşu il Samsun’un Çarşamba ilçesinde durdurulan otomobilin içinde yakalanıp gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada pamuk dolu yastığın içine gizlenmiş çaldıkları 36 bin 250 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık çetesi daha sonra Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilerek sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PİŞKİN HIRSIZDAN GAZETECİYE: ‘BELKİ SENİ DE SOYARIZ’

Hırsızlardan biri çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilerden birinin “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna “Sana ne? Sana mı soracağız. Belki seni de soyarız” cevabını verdi.