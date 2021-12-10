Hırsıza suçüstü

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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan başvuru üzerine kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede sahte altın zinciri satan kadının Sultan Y. (37) olduğu anlaşıldı. Sultan Y.’nin daha önceden dolandırıcılığın da aralarında bulunduğu 18 suç kaydı vardı. Polis hemen bölgede araştırmaya koyuldu.

SERBEST KALDI

Yapılan çalışmada Sultan Y.’nin önceki gün başka bir AVM’de olduğu belirlendi. Hemen AVM’ye giden ekipler, Sultan Y.’yi bir kuyumcuya yine sahte altın satmak isterken suçüstü yakaladı. Emniyet’teki sorgusunun ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Sultan Y., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.