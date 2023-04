Hırsıza sıktığı 2 kurşun İYİ Parti binasına isabet etmişti... O şantiye şefinden açıklama: Hırsızları korkutmak için havaya ateş açtım, özür dilerim

Haberin Devamı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Silahı ateşlediği iddia edilen güvenlik görevlisi Melikşah Erdem CNN Türk'e konuştu.

"HIRSIZLARI KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTIM"

Melikşah Erdem, CNN TÜRK Haber Müdürü Nihat Uludağ'a yaptığı açıklamalarda olayın gerçekleştiği anları anlattı.

Erdem, "Ben normalde rutin olarak sabah iş yerine geldim. Dışarıya çıktım çünkü parça alım işleri de yapıyorum. Güzdüz de hırsızlık olayı olmuştu parçaları almışlar ve aşağıya atmışlardı. Şantiyeye ait parçaları telin dışına alıp götürmek için atmışlardı. Mesai saatim dolmak üzereydi. Saat 6:45 gibi ben iftar için eve gittim. İftardan sonra arkadaşlar aradı, 'şantiyenden ses geliyor, herhalde hırsızlar yine geldi.' diye. Ben de her ihtimale karşı ruhsalı silahlımı alarak her ihtimale karşı, güvenlik amacıyla şantiyeye geldim. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Bir baktım yine ses geldi. Ben de havaya hırsızları korkutmak için 3 el ateş ettim. Hırsızlar uyuştuucu hap vs aldıkları için korkmadılar ben de yakına geldim, 3-4 el daha ateş açtım. Yine korkmadılar, ben de burada molozların üzerine düştüm. Gerisini de hatırlamıyorum sağa sola ateş açtım, kaçtılar. İYİ Parti'nin önünden tekrar aşağıya iniyorlardı. Sonra diğer taraftan çıkıp gittiler. Daha fazla hatırlamıyorum, kafamı yere çarptığım için.

"OLAY BÜYÜMESİN DİYE İTİRAF EDİP TESLİM OLDUM"

Ben yaklaşık 2 senedir burada çalışıyorum. İYİ Parti ile hiçbir şekilde husumetim yok. İlgim alakam yok. Kötü amacım olsa neden ruhsatlı silahımla böyle bir olay gerçekleştireyim ki? Zaten ertesi gün polisler geldi. Ben memur arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla dedim ki, "Olayı ben yaptım" diye, olay büyümesin, farklı yerlere gitmesin diye açık açık söyledim. Silahımı getirerek teslim oldum. Kötü zihniyeteli bir insan olmuş olsaydım ben bunu yapar mıydım?

"İYİ PARTİ'YE HERHANGİ BİR DÜŞMANLIĞIM YOK, ÖZÜR DİLERİM"

Mersin'de kirvelerim var onlar da İYİ Partililer İYİ Parti'ye herhangi bir düşmanlığım yok. Utanıyorum kimsenin yüzüne bakamıyorum. Mağdur oldum. Aklımın ucundan dahi geçmezdi, benim herhangi bir siyasiyle bir bağlantım yok. Ben sabah işime gelir, akşam evime giderim. Ben özür dilerim gerekirse, bir çiçek alır giderim. Bu kesinlikle kasten yapılan bir şey değil. Yanlışlık olan br şey.