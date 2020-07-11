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Hürriyet
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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Hırsıza demir korkuluk engeli

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İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yerine önüne gelen hırsızın iş yerine girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsız ne kadar zorlasa da demir korkulukları aşamadı.

Olay, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerine girmeye çalıştı. Şüpheli hırsızlık amaçlı defalarca çabalasa da demir korkulukları aşamadı. Şüphelinin bu teşebbüsü ise başka bir iş yeri tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüpheli sürekli demir korkuluklara müdahale ederek içeriye girmeye çalışıyor. Şüpheli her ne kadar çabalasa da, demir korkulukları aşamayınca olay yerinden uzaklaşıyor.

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