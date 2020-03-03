MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Hırsız karga" bu kez 5 lira ile uçtu
GeriGündem "Hırsız karga" bu kez 5 lira ile uçtu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gülseli KENARLI – Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

"Hırsız karga" bu kez 5 lira ile uçtu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Hırsız karga" bu kez 5 lira ile uçtu
Abone Olgoogle-news

MARMARAY istasyonunda İstanbul Kartı'na yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, yine ortaya çıktı. Karga bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.

Hırsız karga bu kez 5 lira ile uçtu

Gebze'de bulunan Fatih Marmaray durağında İstanbul Kartı'na para yüklemek isteyen kadını korkutan karga 20 lirayı alarak kayıplara karışmıştı. Marmaray durağının hemen yanındaki durağa sık sık gelen karga yine görüntülendi.

Minibüs durağına gelen karga, bir süre bekledikten sonra bu kez bir esnafın uzattığı 5 lirayı alarak uçup gitti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler, bir kişinin dondurma dolabına konmuş olan kargaya dondurmaları göstererek fiyatlarını söylediği duyuluyor. Ardından aynı kişi kargayı seviyor ve "Korkmuyor, alışmış vaziyette" diyor. Ardından aynı kişi bu kez de "Aldığın paraları getir, dondurma verelim" diyor. Bir başka kişinin de "Korkmuyor" dediği duyuluyor. Daha sonra kargayla konuşan bu kişinin 5 lira uzattığı görülüyor. Para alan karga uçarak uzaklaşıyor. Çevreden ise "Gitti 5 lira" sesleri duyuluyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle