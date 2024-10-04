Hırsız, dolandırıcının parasını çaldı

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Şüpheli, kaldırımda uyuyan Muhammed Hacıhasan’ın (30) montunun sol cebindeki parayı çaldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Polisler, şüpheliyi bir dönercinin önünde yakaladı. Şüphelinin kimliğinin Emrah Gültekin (30) olduğu tespit edildi. Her iki şüpheli de ekipler tarafından emniyete götürüldü.

Emrah Gültekin’in toplam 22 kaydı olduğu ortaya çıktı. Muhammed Hacıhasan’ın ise 8 kaydı olduğu ve 1 Nisan’dan bu yana “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan arama kararı çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.