×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hırsız, dolandırıcının parasını çaldı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Beyoğlu#Emrah Gültekin
Hırsız, dolandırıcının parasını çaldı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

İSTANBUL Beyoğlu’nda, 26 Eylül günü devriye halinde olan güven tim ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldılar.

Haberin Devamı

Şüpheli, kaldırımda uyuyan Muhammed Hacıhasan’ın (30) montunun sol cebindeki parayı çaldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Polisler, şüpheliyi bir dönercinin önünde yakaladı. Şüphelinin kimliğinin Emrah Gültekin (30) olduğu tespit edildi. Her iki şüpheli de ekipler tarafından emniyete götürüldü.

Emrah Gültekin’in toplam 22 kaydı olduğu ortaya çıktı. Muhammed Hacıhasan’ın ise 8 kaydı olduğu ve 1 Nisan’dan bu yana “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan arama kararı çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Beyoğlu#Emrah Gültekin

BAKMADAN GEÇME!