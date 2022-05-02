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Hırsız apartman boşluğuna sıkıştı! O anlar kamerada

#Hırsızlık#Esenyurt#İstanbul
Hırsız apartman boşluğuna sıkıştı O anlar kamerada

Esenyurt'ta hırsızlık amacı ile girdiği nalburda iş yeri sahibine yakalanan hırsız, kaçmak için çatıya çıktı. Şüpheli,  çatıdan apartman boşluğuna düşerek sıkıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir nalburda yaşandı. Bir kişi, nalburun çatısını kırarak içeri girdi. Bu sırada nalburun yanında bulunan iş yerinin çalışanı, şüpheliyi dükkana giren kişiyi görünce durumu Rıza Ay'a haber verdi. İşyerinin olduğu apartmanda yaşayan Rıza Ay, dükkanına hırsız girdiğini öğrenince hemen aşağıya indi. İner inmez çatıdaki hırsızı gören Ay, durumu polis ekiplerine bildirdi. Dakikalarca çatıdan inmeyen hırsız, sonunda bastığı sacın çökmesi üzerine apartman boşluğuna düşerek sıkıştı.

Hırsız apartman boşluğuna sıkıştı O anlar kamerada

BETON KIRILARAK ÇIKARILDI

Polis ekiplerinin, şüpheliyi çıkarma çalışması sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiyeciler, apartman boşluğundaki hırsıza ulaşmak için beton duvarı kırdı. Sıkıştığı yerden çıkarılan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan o ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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“SOPAYLA KENDİNE VURUYORDU"

Yaşadığı ilginç hırsızlık girişimini anlatan Rıza Ay, “Sabah saatlerinde yan komşum aradı. Dükkana birinin girdiğini söyledi. Hemen aşağıya indim. Bir tanesi beni görünce kaçtı. Ben bu sırada diğerini görmedim. Sesler gelince fark ettim. Girdiği yerden kafasını çıkardı. Ben içeride olduğunu anladım, bu sırada arkadaşlarım da geldi. Kaçacak yeri yoktu. Çatının üzerindeki saclara bastı. Bu sırada sac çöktü. İtfaiye ve polis geldi. Duvarı kırdılar. Bu çıkmak istemedi. Yaklaşık 6-7 saat sürdü. Düştükten sonra ayağını burktu. Orada bulduğu sac parçalarını üzerine sürdü. Sopayla kendine vuruyordu" dedi.

Hırsız apartman boşluğuna sıkıştı O anlar kamerada

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#Hırsızlık#Esenyurt#İstanbul

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