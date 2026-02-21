×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Hırka-İ Şerif#Hz. Muhammed#Veysel Karani
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:00

Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, dün ramazan ayının ilk cuması Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi’nde ziyarete açıldı.

Haberin Devamı

Camide düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile bazı protokol üyeleri katıldı. Törende, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Bilecik Müftüsü Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua okundu.

Daha sonra vatandaşlar Hırka-i Şerif’i ziyaret etmeye başladı.

Ramazan ayı boyunca Hırka-i Şerif, hafta içi 10.00 ve 17.00, hafta sonu ise 09.00 ve 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

16 Mart Kadir Gecesi’nde teravih namazı sonrası ziyaret saat 03.00’e kadar devam edecek ve arife günü ikindi namazı sonrasında duayla sonlanacak.

Haberin Devamı

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, sıra beklemeden görevli refakatinde ve asansörü kullanarak ziyaretlerini yapabilecek. 

Gözden KaçmasınBilal Erdoğan: Eğitimin her alanında ileriye yürüyen bir Türkiye varBilal Erdoğan: Eğitimin her alanında ileriye yürüyen bir Türkiye varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırka-İ Şerif#Hz. Muhammed#Veysel Karani

BAKMADAN GEÇME!