Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Camide düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile bazı protokol üyeleri katıldı. Törende, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Bilecik Müftüsü Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua okundu.

Daha sonra vatandaşlar Hırka-i Şerif’i ziyaret etmeye başladı.

Ramazan ayı boyunca Hırka-i Şerif, hafta içi 10.00 ve 17.00, hafta sonu ise 09.00 ve 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

16 Mart Kadir Gecesi’nde teravih namazı sonrası ziyaret saat 03.00’e kadar devam edecek ve arife günü ikindi namazı sonrasında duayla sonlanacak.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, sıra beklemeden görevli refakatinde ve asansörü kullanarak ziyaretlerini yapabilecek.