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Hirfanlı’dan 10 bin sepet ağ çıkarıldı... Katliam

#Hirfanlı Baraj Gölü#Sepet Ağ#Pinter
Hirfanlı’dan 10 bin sepet ağ çıkarıldı... Katliam

Ankara ile Kırşehir arasında yer alan Hirfanlı Baraj Gölü’nde tespit edilen, halk arasında ‘hayalet ağ’ olarak bilinen 10 bin adet ‘sepet ağ’, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı. Şu ana kadar Türkiye’de bir noktadan çıkarılan en çok ağ olarak kayıtlara geçen olayda, ağlara takılan yüzlerce canlının öldüğü belirlendi.

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Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, balıkçılardan destek alarak Hirfanlı’daki çalışmayı yaptıklarını belirterek, “Bu büyüklükteki gölden 300-400 tane sepet çıkar diye tahmin ediyorduk. 10 bin sepet çıkması gölün tabanının neredeyse komple pinterler (sepet) ile dolu olduğunu gösteriyor. Balıkçılarımız bu ağların temizlenmesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Pinterlerin bırakılması gelecekte hem kendi ekonomimize hem de birçok sucul biyoçeşitliliğe zarar verecek bir yapı, bunların mutlaka temizlenmesi gerekir” dedi.

Hayalet ağ ve sepetlerin deniz canlılarının ölmesine ve biyoçeşitliliğin zarar görmesine neden olduğunu vurgulayan Atalay, ”Ülke genelinde

1 milyon dekarın üzerinde su arazisini kontrol ettik ve ağları çıkarıyoruz. Ankara’da sepet, pinter diye tabir edilen ağlardan 10 bin tane çıkardık” diye konuştu.

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1.7 MİLYON CANLI KURTARILDI

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, ‘Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi’ kapsamında şimdiye kadar Türkiye genelinde yaklaşık 545 bin metrekare hayalet ağ, 10 bin adedi Hirfanlı’da olmak üzere toplam 25 bin adet de sepet ağ çıkarıldığını kaydetti.

Altuğ Atalay, “Ağların çıkarılması ile bu şekilde en az 1.7 milyon canlının hayatını kurtardığımızı tahmin ediyoruz. Müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi’nde de pek çok alanda bu hayalet ağların temizlenmesini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Hirfanlı Baraj Gölü#Sepet Ağ#Pinter

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