Hiranur’u beyaz otomobil götürdü... Mimar Batuhan 18 gündür kayıp... İkisinden de haber yok!

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Hiranur Tümsavaş ve ailesi Adıyaman’daki Arzumkent sitesinde yaşıyordu. Site depremde yıkıldı. Kurtarma çalışmalarının 3’üncü günü Hiranur Tümsavaş’ın anne ve 2 kardeşinin, 4’üncü günü ise babasının cansız bedenine ulaşıldı. Hiranur’a ise ulaşılamadı.Hiranur’u her yerde aradıklarını belirten teyzesi Funda Öznacar şunları söyledi:

“Hiranur 12 yaşında 7’nci sınıfa gidiyordu. Enkazdan annesi, babası ve 2 kardeşinin cansız bedenleri çıktı ama Hiranur’un cenazesine ulaşılamadı. Orada gönüllü olarak çalışan biri enkazdan sağ olarak çıktığını, kendinde olduğunu, vücudunda yara göremediklerini söyledi. Yoldan geçen beyaz bir aracı durdurup Hiranur’u o araca vermişler. Başka da bir bilgi yok. Bütün hastanelere sorduk, kaydını bulamadık. Sosyal hizmet kurumlarına sorduk oralarda da kaydını bulamadık. Amcası DNA örneği vermek için gitmiş ama Adıyaman’da sistem olmadığı için DNA örneği verememiş.”

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İskenderun’da yalnız yaşayan 24 yaşındaki mimar Mustafa Batuhan Güleç’in oturduğu bina depremle birlikte yıkıldı. Otomobili binanın önünde park halinde duran Güleç, enkazda 8 gün süren arama kurtarma çalışmasında bulunamadı. Günlerdir kardeşini arayan ablası Tuğba Akyüz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Depremden 20 dakika sonra kardeşimin yaşadığı eve gittim. Enkazla karşılaştım. Telefon sinyali en son 04.27’de bu evden vermişti. Yani kardeşim deprem sırasında evdeydi. Diğer kardeşim hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. 8 gün boyunca enkazın başından ayrılmadık. 8 günün sonunda ‘Batuhan yok’ dediler. Hastanelere sorduk, kayıtlarda ismine rastlayamadık. Adli Tıp Kurumu’nda verilen DNA da kimliksiz defnedilen hiç kimseyle eşleşmedi.”