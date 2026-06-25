Hiranur Vakfı’nın kurucusu Gümüşel’e ve 6 yaşındaki kızını evlendirdiği müridine sahtecilikten de 5 yıl ceza

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Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, H.K.G.’nin yaşının sahte raporla büyütülmesinde rol aldığı iddia edilen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hekimler Nöroloji Uzmanı A.K.Ö., İç Hastalıkları Uzmanı M.O.B. ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı M.G.L. hakkında, ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçundan 3 yıldan 8’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. H.K.G. ile dini nikâhla ‘evlenen’ Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel, vakıf çalışanı Mehmet Emin Marankoz ve hastanenin eski çalışanı olan Kubilay Şimşek hakkında ise ‘kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik’ suçundan 3 yıldan 8’er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Anadolu 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz ve Kubilay Şimşek’i ‘kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik’ suçundan ayrı ayrı 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

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KAMU GÖREVLİLERİ CEZASIZ KALDI

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Mahkeme kararında, kamu görevlileri hakkında ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçundan dava açıldığını ancak sanıkların eyleminin ‘görevi ihmal suçu kapsamında kaldığı’ belirtti. ‘Görevi ihmal suçu’ yönünden istenen cezanın üst sınırı dikkate alındığında suç tarihinden itibaren 8 yıllık olağan, 12 yıllık olağanüstü dava zaman aşım süresinin dolduğunu ifade ederek kamu görevlileri yönünden davanın ayrı ayrı düşürülmesine karar verdi.