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Hiranur Vakfı binasında yıkım

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#İSTANBUL#Fatih#İBB
Hiranur Vakfı binasında yıkım
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 14:23

HİRANUR Vakfı'nın Sancaktepe'de bulunan vakıf binasında kaçak olduğu belirtilen bölümlerde yıkım yapıldı.

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Hiranur Vakfı'nın binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022'de mühürlenmişti. Hiranur Vakfı'nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için 'açıkça hukuka aykırılık' ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması' koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

Karar üzerine Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'de bulunan binanın kaçak bölümlerinde bu sabah, İBB ekiplerince yıkım yapıldı. Bu arada İBB ekiplerinden önce yıkımın bir bölümünün vakıf tarafından yapıldığı görüldü.

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#İSTANBUL#Fatih#İBB

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