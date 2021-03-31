Hira Ata’sına kavuştu... ‘Gerçeği çok güzelmiş’

Ocak ayının sonunda, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Şerif Karahan Anıtkabir’i çok merak eden 9 yaşındaki kızı Hira’nın hayalini kendi imkânlarıyla gerçekleştirmeye çalışarak, eksi 20 derecede buzdan Anıtkabir ile Aslanlı Yol’un minyatürünü yapmıştı. Baba Karahan’ın kızı için 10 günde tamamladığı buzdan Anıtkabir ve Aslanlı Yol sosyal medyada büyük ilgi görünce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, minik Hira’yı ailesiyle birlikte Ankara’ya davet etti. Zorlu kış koşuları ve salgın önlemleri nedeniyle Hira ve ailesinin ertelenmek zorunda kalan Ankara ziyareti, nihayet iki ay sonra dün gerçek oldu.

Hira,4 yaşındaki kardeşi Muhammed Geylani’yle babasının yaptığı kardan Anıtkabir’de...

UÇAKLA GELDİ

Önceki gün Van’dan uçakla Ankara’ya gelen Hira ve ailesi dün sabah ailesiyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. Karahan Ailesi, Atatürk’ün mozolesinin önünde dua etti, daha sonra Anıtkabir Müzesi’ni gezdi. Nöbet tutan askerlerle fotoğraf çektiren aile üyeleri, hayalini kurdukları Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Atatürk’ü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirten minik Hira, duygularını şöyle dile getirdi:

ŞİİR OKUDU

“Atatürk’ün hiç korkmadığını hissettim. Atatürk’ümüz vefat etti, Sayın Hulusi Akar’a çok teşekkür ederim, şimdi o bizi koruyor. Babamın yaptığı kardandı ama biz gerçeğine geldik. Çok sevindik gerçeğine geldiğimize. Kardeşim de çok sevindi. Hakkâri’ye döndüğümde arkadaşlarıma Anıtkabir’i anlatacağım.” Minik Hira daha sonra, “Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Adını büyük, küçük anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman” şiirinden dizeler de okudu.

HEYECANDAN UYUYAMADI

Yüksekova’da kardan yaptığı Aslanlı Yol’un gerçeğinde çocuklarıyla birlikte yürüyen Baba Mehmet Şerif Karahan, “Anıtkabir’i yaparken çok üşümüştüm ama değerini şimdi anladım. Hira Anıtkabir’e geleceği için 3 gün heyecandan uyuyamadı. Anıtkabir’i ben de daha önce hiç görmemiştim. Çok duygulandık gerçekten” dedi.

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