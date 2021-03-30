Hira Anıtkabir yolunda

Hakkâri Yüksekova’da yaşayan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Hira Karahan, Anıtkabir’i çok merak ediyordu. Ancak inşaat işçisi baba Mehmet Şerif Karahan’ın kızını Ankara’ya götürecek durumu yoktu. O da azmetti ve kızına -20 derecede kardan Anıtkabir yaptı. Evinin bahçesinde biriktirdiği karla 10 günde Anıtkabir ve Aslanlı Yol’un minyatürünü yapan baba Karahan, böylece kızının hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirmiş oldu. Hira ve 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Geylani de ellerinde Türk bayraklarıyla kardan Aslanlı Yol’da yürüdü, merdivenlerden çıkarak kardan Anıtkabir’i ziyaret etti.

BAKAN AKAR’DAN DAVET

Hira’nın “Atatürk” şiirini de okuduğu o görüntüler sosyal medyada paylaşılınca beğeni rekoru kırdı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli rütbeli askerler, Karahan Ailesi’ni evlerinde ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mehmet Şerif Karahan ve ailesini Ankara’ya davet etti.

Ankara’ya gelmek için gün sayan küçük Hira’nın hayalleri gerçek oldu ve dün ailesiyle birlikte yola çıktı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında Hira Karahan ve ailesinin Ankara’ya gelmek için uçağa bindikleri anların görüntüsü paylaşıldı. Yapılan paylaşımda “Atatürk’ü çok seven ve babasına kardan Anıtkabir yaptıran Yüksekovalı minik Hira’mız, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’ya geliyor. Ailesiyle birlikte Van’dan yola çıkan minik Hira yarın (bugün) çok merak ettiği Anıtkabir’i ziyaret edecek” denildi.

ASLANLI YOL’U BİLE VARDI



Baba Mehmet Şerif Karahan, kızı için yaptığı kardan Anıtkabir’de Aslanlı Yol’u da unutmamıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara