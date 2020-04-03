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Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hipokratın Çapa'daki ruhuna veda

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Hipokratın Çapa'daki ruhuna veda
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Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasını tespit eden Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti. Hocayı yakınları, öğrencileri ve meslektaşları son yolculuğuna uğurladı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, koronavirüs nedeniyle 67 yaşında yaşamını yitirdi. Taşcıoğlu’nun üzerine Türk bayrağı sarılı naaşı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske ve eldiven takılarak sosyal mesafe korunarak defnedildi.

Hipokratın Çapadaki ruhuna veda



Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için Çapa’da, İstanbul Tıp Fakültesi önünde de anma töreni düzenlendi. Anma törenine sosyal mesafe kuralına uygun olarak katılanlar 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, gözyaşlarını tutamadı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek “Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insandı” dedi. Aynı odayı paylaştığı mesai arkadaşı İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Güler ise koronavirüs tanısı konmadan bir saat öncesine kadar çalışmaya devam ettiğini anlattı. Güler, “Ben 40 yıldır beraber çalışıyorum. Cengaver gibi çalışıyordu. Görev şehididir. Pazartesi günü beraberdik. Hastaya baktı her tarafının ağrıdığını, öksürdüğünü, ateşinin olduğunu söyledi. Muayene bölümüne geçtik ve bu bahtsız tanı konuldu. Çok direndi ama maalesef kaybettik” diye konuştu. Taşcıoğlu’nun öğrencilerinden Dr. Bahar Eryaşar ise duygulandıran bir paylaşımda bulundu: “O anfilere onsuz ilk girişimiz nasıl olacak, bilmem. ‘Hipokrat’ın Çapa koridorlarında dolaşan ruhudur’ demişti biri onun için. Hep orada olacak” dedi.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi gibi Rize Güneysulu olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun eşi Didem Taşcıoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Ayrıca eşi Emine Erdoğan ile birlikte Taşcıoğlu için gazetelere taziye ilanı da verdi.

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