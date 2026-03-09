Hipodromda kadın devriminin adı: Zülfiye

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Vakkas Aksu’nun yaptığı ‘Zülfiye’ belgeselinin, proje koordinatörlüğü ve senaryosu Fatih Çalı imzasını taşıyor. Belgeselde atlarla kurduğu güçlü bağ sayesinde yarış pistlerine adım atan Bulut’un, zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmemesi etkileyici bir görsel anlatımla izleyiciyle buluşturuyor. Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden ve büyük başarı elde eden Zülfiye Bulut, bir başka spor insanı Naim Süleymanoğlu’nu da hatırlatıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan ve ilk kez Tay TV’de yayınlanan ‘Zülfiye’ belgeseli, D-Smart GO’nun içerik kütüphanesinde de yerini aldı.