Hipodromda kadın devriminin adı: Zülfiye

Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 07:00

Türkiye’nin ilk kadın jokeyi Zülfiye Bulut’un çocukluk yıllarında babasının atına duyduğu sevgiyle başladığı yolculuğu belgesel ile ölümsüzleştirildi.

Yönetmenliğini Vakkas Aksu’nun yaptığı ‘Zülfiye’ belgeselinin, proje koordinatörlüğü ve senaryosu Fatih Çalı imzasını taşıyor. Belgeselde atlarla kurduğu güçlü bağ sayesinde yarış pistlerine adım atan Bulut’un, zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmemesi etkileyici bir görsel anlatımla izleyiciyle buluşturuyor. Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden ve büyük başarı elde eden Zülfiye Bulut, bir başka spor insanı Naim Süleymanoğlu’nu da hatırlatıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan ve ilk kez Tay TV’de yayınlanan ‘Zülfiye’ belgeseli, D-Smart GO’nun içerik kütüphanesinde de yerini aldı.

