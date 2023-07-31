×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hipodrom karıştı! Tekme, yumruk, kürekli kavga...

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Hipodrom#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 16:12

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda at sahibi iki grubun tekme, yumruk ve kürekli kavgasında 6 kişi yaralandı. Tarafların şikayetçi olmadığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Haberin Devamı

Şirinyer Hipodromu'nda dün öğle saatlerinde hayvanlarını muayene ettirmek için sıraya giren at sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, yumruk ve küreklerle saldırdı. Hipodromun savaş alanına döndüğü kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Hipodrom karıştı Tekme, yumruk, kürekli kavga...

Hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Taraflar şikayetçi olmazken, kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Hipodrom karıştı Tekme, yumruk, kürekli kavga...

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Hipodrom#Kavga

BAKMADAN GEÇME!