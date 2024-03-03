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‘Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi’ Ani işitme kaybına da daha kısa sürede çözüm

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#Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi#İzmir#İşitme Kaybı
‘Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi’ Ani işitme kaybına da daha kısa sürede çözüm
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

İZMİR’de soba zehirlenmeleri, şofben zehirlenmeleri, kemik iltihapları, ani görme ve işitme kayıpları gibi pek çok duruma karşı hastaların yardımcı tedavi alabileceği Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, İzmir Şehir Hastanesi’nde ücretsiz hizmete başladı.

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İzmir Şehir Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Figen Aydın, merkezle ilgili şu bilgileri verdi: “Hiperbarik oksijen tedavisi; kapalı bir basınç odasına alınmış hastaya, bir atmosferden daha yüksek basınçlarda maskeden, başlıktan ya da ortamdan saf oksijen soğutulması esasına dayalı bir tıbbi tedavi şeklidir. Karbonmonoksit ve şofben zehirlenmeleri, dalgıçların vurgun hastalıkları, kemik iltihapları, ani görme ve ani işitme kayıpları gibi durumlarda hastalarımız hiperbarik oksijen tedavisinden yararlanabiliyor. 12 kişilik basınç odamız mevcut. Hiperbarik oksijen tedavisi ayrıca yardımcı bir tedavi şeklidir. Diğer tedavilere ek olarak uygulandığında hastalarda iyileşme süresini kısaltır.”

‘Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi’ Ani işitme kaybına da daha kısa sürede çözüm

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#Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi#İzmir#İşitme Kaybı

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