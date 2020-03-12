Hint kınası nedir? Hint kınası nasıl yapılır ve çıkar?

Hint kınası, son dönemlerde klasik kınadan hoşlanmayanlar için sunulan alternatif bir yöntemdir. Bu kına, oldukça uzun süre vücutta kalmakta ve kına gecesi, saç boyama ya da vücut süslemek gibi işler için kullanılmaktadır.

Hint Kınası Nedir?

Hint kınası, Pakistan ve Hindistan kültüründen dünyaya yayılmış bir süsleme biçimidir. Bu kına; Hinna adı verilen ve Hindistan’da yetişen bir bitki kullanılarak hazırlanmaktadır. Zamanında çeşitli hastalıklardan korunmak için sürülen hint kınası, günümüzde vücudun bir kısmının süslemesi için kullanılmaktadır.

Hint Kınası Nasıl Yapılır?

Hint kınası, vücutta dövme olarak da kullanılabilen bir üründür. Kişi ufak bir malzeme alışverişi yaptıktan sonra hint kınası ile dilediği deseni vücuduna çizebilmektedir. Hint kınası ile dövme yapmak için gerekli malzemeler; hint kınası, kürdan, oksijenli su, aydınger kağıdı, roll-on deodorant, HB kalem ve dövme desenidir. Kınanın yapım işlemine kına ile oksijenli suyun karıştırılarak bir macun haline getirmekle başlanmaktadır. Karışım yapılırken macunun pürüzsüz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hint kınası yapımının ikinci aşamasında ise dövme modelinin, HB kalem yardımı ile aydınger kağıdına çizilmesi gerekmektedir. Bundan sonra da roll-on yardımıyla dövme deseni çizilmiş olan aydınger, dövme yapılacak yere yapıştırılmaktadır. En son olarak da bir kürdanın ucuna kına alıp, kağıt delinerek tüm desen boyanmaktadır. Desenin tüm detayları, kına ile geçildikten sonra, kuruması için bu bölgeye hiç dokunulmamaktadır. Hint kınasının kuruması ise yaklaşık bir saat kadar sürmektedir.

Evde Hint kınası yapılırken dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Bu kapsamda; kına ile dövme deseni verilecek alanın mutlaka vücut tüylerinden temizlenmiş olması gerekmektedir. Aksi taktirde buradaki tüyler, kınanın deriye geçişini engelleyerek tam bir görüntü elde edilememesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra kına yapılacak yerde açık yara olmamasına da oldukça dikkat edilmelidir. Açık yaraya uygulanan kına sonucunda vücut enfeksiyon kapabilmektedir.

Hint Kınası Nasıl Çıkar?

Hint kınası, standart kınalara nazaran vücutta daha uzun süre bekleyebilmektedir. Yapılan kınanın kalitesine göre bu bekleme süresi bir miktar uzayıp, kısalabilmektedir. Başlarda siyah renkte olan hint kınası rengi de bu süreçte açılarak turuncuya dönmektedir. Kına, normal şartlarda renk değişimi ile birlikte soyulmaya da başlamaktadır. Ancak soyulma süresini beklemek istemeyenler için hint kınasını çabuk çıkarabileceği bazı yöntemler de bulunmaktadır. Zeytinyağı, diş macunu, tuzlu su, saç kremi, limonlu karbonat ve hidrojen peroksit; Hint kınasını çıkarmaya yardımcı olabilecek seçenekler arasında yer almaktadır.

Zeytinyağı ve diş macunu hem ulaşımı kolay hem de hızlı bir sonuç verdiği için Hint kınası çıkarmada en çok kullanılan yöntemlerdir. Buna göre, Hint kınası bulunan bölgeye bir miktar zeytinyağı dökülmesi ve bu bölgenin ovulması gerekmektedir. Yaklaşık 10 dakikalık birkaç tekrardan sonra, kınanın soyulmaya başladığı görülmektedir.

​​​​​​​Diş macunu ile yapılan kına çıkarma işlemi ise derinin bir miktar kızarmasına neden olmaktadır. Kına üzerine kalın bir katman diş macunu sürerek, çıkarma işlemine başlanmaktadır. Hint kınası çıkana kadar, bu macun yalnızca 2 damla su ile ovulmaktadır.

Tuzlu su, saç kremi, limonlu karbonat ve hidrojen peroksit ise Hint kınası çıkarmak için yararlanılabilecek diğer yollardır. Tuzlu su içeriğindeki asitler sayesinde, bu suda bekletilen kına kendiliğinden akmaya başlamaktadır. Limonlu karbonat da tuzlu su ile aynı asit özelliğine sahiptir ve benzer sonuçlar vermektedir. Ancak limonlu karbonatın uzun süreli kullanımı cildi tahriş edebilmektedir. Saç kremi, içinde yer alan katkı maddeleri sayesinde kınayı çıkarırken, hidrojen peroksit de vücuda zararsız bir kimyasal olarak eczanelerden satın alınabilmektedir.