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Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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#Erzurum#Erdoğan Eren#Hınıs Belediyesi
Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 10:43

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 15 Temmuz akşamı düzenlenen törende konuşurken kalp krizi geçirip düşerek başını mermer zemine çarpıp beyin kanaması geçiren Belediye Başkanı Erdoğan Eren (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede düzenlenen etkinlikte konuşan Hınıs Belediye Başkanı AK Parti’li Erdoğan Eren, bir anda yere yığıldı. Başını mermere çarpan Başkan Eren, tören alanında yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Eren, hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Erdoğan Eren, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

 

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#Erzurum#Erdoğan Eren#Hınıs Belediyesi