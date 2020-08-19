AA
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Fransa ve Hindistan'ın Ankara büyükelçilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullerde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda ve Büyükelçi Herve Magro, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Panda ile Magro'nun, eşleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafları çektirildi.
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