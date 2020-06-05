Hindistan'da öldürülen filin son görüntüsü kalplere dokundu - 'Elephant Death' etiketiyle sosyal medyada tepki yağıyor

Geçen hafta, Palakkad bölgesindeki Sessiz Vadi Milli Parkı'nda yaşayan 15 yaşındaki hamile fil, yakındaki bir köye giderek burada kimliği belirlenemeyen kişilerce hazırlanan kestane fişeği yerleştirilmiş ananası yemişti.

Filin ağzında patlayan meyve, 2 aylık hamile hayvanın acı çekerek günlerce yürümesine ve 27 Mayıs'ta bir nehirde ölmesine yol açmıştı.

Yetkililer, bölge halkının, mahsullerini ayı ve domuz gibi vahşi hayvanlardan korumak için bu tür tuzaklar kurduklarını belirtmişti.

NDTV kanalında yer alan habere göre, aralarında gazeteci, yazar, sporcu, iş adamı ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişi, filin "vahşice" öldürülmesine tepki gösterdi.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı "üzücü" olarak nitelendirerek, adaletin galip geleceğini belirtti.

"Tata Sons" şirketinin Başkanı iş insanı Ratan Naval Tata, sosyal medya hesabından, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çok sayıda kullanıcı, fil ve yavrusuna ilişkin hazırlanan görselleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, hayvanın bu şekilde katledilmesine tepki gösterdi.

Öte yandan polis, konuyla ilgili devam eden soruşturmada 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

İçinde bomba olan ananası hamile bir file yedirmek mii? Size hayvan denilmez insan hiç denilmez nasıl yaratiklarsiniz siz nasıl bir vahşisiniz.

Kendine ve hayata düşman olan insanlar, en çok hayvanlara zarar veriyor. Bu ve bunun gibi olayların nedenini, niçinini düşünmeyi geçip artık hayvanlara zarar verenlere gerekeni yapma vaktidir.

İnsanlar kadar doğaya ve hayvanlara zarar veren başka bir canlı yok. Keşke merhamet ve empati duygularımız hayvanlarınki kadar gelişseydi #ElephantDeath

ine yeryüzündeki en büyük kötülüğün biz olduğunu anladık. Burdan sonra bide cenneti düşünürüz. Aciziz ve zavallıyız.

Çok kötüyüz çok.. Biz insanlar asla iflah olmayacağız.

Bunu yapanlar da insan sıfatıyla dolaşıyor ona yanarım.

Onlarla aynı sıfatı taşımanın, insan olmanın ağırlığını yaşıyorum..

Biz insanoğlu bence hayvandan daha hayvanız . Bu masum canlıdan yavrusundan ne istediniz ki.

Hayvanlara daha iyi davranmayı öğrendiğimizde birbirimize daha iyi davranmayı da öğrenebiliriz.

"Bu dünyada dört şey olmayacaksın kadın,çocuk,ağaç,hayvan"