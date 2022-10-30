Hindistan'da asma köprü faciası: 70 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü çöktü. Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400’den fazla kişinin bulunduğu açıkladı. Gujarat Yasama Meclis Üyesi Brijesh Merja 70 kişinin öldüğünü açıkladı.

Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi’nin kurtarma operasyonları için ekiplerin acil olarak seferber edilmesini istediği belirtilerek, durumun yakından takip edildiği ve olaydan etkilenenlere mümkün olan tüm yardımın yapılacağı ifade edildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

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KÖPRÜ 26 EKİM’DE YENİDEN AÇILMIŞTI

230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi.