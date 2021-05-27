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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hindistan’a ‘nefes’ seferi

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Hindistan’a ‘nefes’ seferi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye Türkiye’den tıbbi yardım malzemesi gönderildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan 9 milyon 181 bin 789 lira değerinde 630 oksijen tüpü, 5 oksijen jeneratörü, 50 solunum cihazı ve 50 bin kutu tablet ilaç, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait iki A 400M tipi nakliye uçağıyla bu ülkeye yollandı.

Uçaktaki kolilerin üzerinde, Türkçe, Hintçe ve İngilizce Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözü ile “Türkiye’den Hindistan halkına sevgilerle” ifadesine yer verildi.

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