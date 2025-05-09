Hindistan-Pakistan gerilimi... Sıcak çatışmaya dönüşmesin

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile Beştepe’de görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 11 işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

BÖLGEDE TERÖRE YER YOK

“Geçtiğimiz yıl Irak’a yaptığım ziyaretle birlikte ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Sayın Sudani’nin ortaya koyduğu irade ve vizyon bu noktaya gelmemizde çok önemli rol oynadı. İnşallah bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Değerli kardeşimle Türkiye-Irak ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Suriye başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Irak’ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmelerimizde, güvenlik ve terörle mücadele işbirliğimiz üzerinde önemle durduk. Türkiye’nin olduğu kadar Irak’ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ’a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik.

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KALKINMA YOLU’NA DAVET

Irak’la ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştı. Ancak potansiyelimizin çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Bu anlayışla çabalarımızı sürdürüyoruz. Kalkınma Yolu Projesi hem Irak’ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacak. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma Yolu’na ilgi duyan tüm ülkeleri, bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkıyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz. Özellikle elektrik alanında derinleşen işbirliğimizi, doğal gaz ve enerjinin diğer alanlarına teşmil etme arzusundayız.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kardeş Pakistan halkına ve devletine bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Dün (önceki gün) Başbakan Şahbaz Şerif ile önemli bir telefon görüşmemiz oldu. Cammu Keşmir’deki menfur terör saldırısına ilişkin Pakistan’ın uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifini kıymetli buluyoruz. Türkiye olarak, ateşe benzin dökenlerin olmasına rağmen biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi, diyalog kanallarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz.”

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GAZZE’DEKİ AÇLIK VAHİM BOYUTTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti: “İsrail’in Gazze’de başlattığı sonrasında Lübnan’a ve Suriye’ye de taşıdığı saldırgan siyasetinin sonuçları ortadadır. İsrail, bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir. Bunun ham bir hayal olduğunu zamanla daha net göreceğiz. İsrail’in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze’deki açlık tehlikesi artık kitlesel ölümlere varacak vahim boyutlara ulaşmış vaziyette. İsrail üzerindeki baskının arttırılması dahil elimizden geleni yapmamız gerektiği hususunda aziz kardeşimle mutabık kaldık.”

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SUDANİ: TERÖR BELASI İKİ ÜLKEYİ DE ETKİLİYOR

Irak Başbakanı Sudani ise şunları söyledi: “Terör belası iki ülkeyi de etkiliyor. PKK, Irak yasalarına göre yasaklı bir örgüt. Hiçbir kesimin Irak topraklarını kullanarak Türkiye’ye saldırmasına izin vermeyiz. Kalkınma Yolu Projesi iki ülke ve bölge açısından önem teşkil ediyor. Kalkınma Yolu Projesi ekonomik bir atılım. İki komşunun da yararına olacak. Irak’ta şu anda yatırım ortamı çok uygun bir noktada. Gazze’de bir katliam yapılıyor. Türkiye ile bu konudaki görüşlerimiz aynı. Irak’ın Suriye ile ilgili tutumumu açık, Suriye’yi ulusal güvenliğimizin bir parçası olarak görmekteyiz.”