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HIMSS Eurasia, Bakan Koca'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenecek

#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca#ANTALYA
HIMSS Eurasia, Bakan Kocanın katılımıyla Antalyada düzenlenecek

Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Eurasia Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla yarın Antalya'da gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve konuk ülkelerle sağlıkta bilişim ve teknoloji alanında iş birliği ve istişare ortamına zemin oluşturacak olan toplantı, sağlık yöneticileri ve bilişim teknolojileri profesyonellerini bir araya getirecek. Bakan Koca'nın açılış konuşmasını yapacağı 2 günlük etkinlikte ayrıca 'Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri' sahiplerine verilecek. Etkinlikte Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agheyev, Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Ankica Gudeljevic, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Beishenaliev, Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Kalumbi Shangula, Nijer Sağlık Bakanı İlliassou Mainassara, Senegal Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr ve Tacikistan Sağlık Bakanı Jamoliddin Abdullozoda konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye'den ise Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mahir Ülgü, Sağlık Bakan Danışmanı Prof. Dr. Teyfik Demir, Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Yapay Zeka Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Songül Varlı gibi sektörün öncü isimleri de HIMSS Eurasia'da konuşma yapacak.

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17-19 Kasım'da hibrit olarak yapılacak HIMSS Eurasia, sağlık sektöründe güncel gelişmeleri takip etme ve gelecek sağlık senaryolarını keşfetme imkanı sunacak. Dijital teknoloji sunumları ile etkinliğe hazırlanan firmalar, sağlık bilişim teknolojileri alanında yeni ürün ve teknolojilerini HIMSS Eurasia’da sergileme imkanı bulacak. Dijital hastane, e-Sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yeni teknolojiler, yapay zeka ve ileri uygulamaların sergileneceği sağlık bilişimi fuarı da bu kapsamda sağlık bilişim firmaları ile kamu, özel sektör ve akademiden sağlık yöneticileri ve sağlık bilişim teknolojileri profesyonellerini aynı çatı altında buluşturacak.

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#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca#ANTALYA

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