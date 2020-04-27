Himmet Ne Demek? Himmet Etmek Ve İstemek Nedir? Himmet Tdk Kelime Anlamı

Himmet Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasında yer alıyor. Dini açıdan yoğun şekilde kullanılan bu kelime, gündelik yaşamda çok fazla cümle içerisinde yer almaz. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ise Himmet kelimesi ‘Arzu, istek, meyil ve azim’ şeklinde geçmektedir.

Himmet Ne Demek?

Himmet kelimesi sözlük anlamı ile beraber istek ve arzu ile meyil gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. İslami açıdan ele alındığında ise ‘kendini ve başkasını Kemale erdirmek için, kalbin tüm Ruhani güçleriyle Cenabı Hakk’a yönelmesi’ biçiminde ele alınmaktadır. Özellikle ilk sufiler himmetin önemine dikkat çeker ve bunu değer verilmesi üzerinde dururlar.

Himmet Etmek ve İstemek Nedir?

Himmet istemek ya da ümit etmek anlamları ‘Cenab’ı Hak’tan hayat içerisinde bir durumun gerçeğe dönüşebilmesi için dilekte bulunmak’ üzerinden tabir etmek mümkün. Bu konuda Allahu Teala, samimi olan ve temiz kalbi bulunan kişilerin isteklerini kabul eder buyurur. Aynı şekilde samimi olmayan ve gafil kalbi bulunan kişilerin istekleri duyar ancak kabul etmez. Himmet kelimesi aynı zamanda bir isim olarak da Türkçede kullanılmaktadır.