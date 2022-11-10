Hileli tapu devriyle ilgili sağlık raporu mercek altında

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İddiaya göre; geçen sene birlikte yaşadığı kız kardeşi vefat eden Yaşar Menda'nın 50 yıldır oturduğu daireyi alabilmek için apartman yöneticisi ve ailesi harekete geçti. Evi almak isteyen yönetici ve ailesi Menda'nın bakımını üstlendiler.

Kanal D Haber’in ortaya çıkardığı olayda; Menda'ya evdeki faturaların ödenmesi için dilekçe imzalatıldı. Yaşar Menda o imzayı sadece faturalar için attığını sanıyordu ancak imza evin satışı için kullanıldı. Yaşar Menda'nın avukatı Kaan Çam yaptığı açıklamada, "Kendi isteği olmadan, kendi evi başka birine satılıyor. Tapu onun üzerinden alınıyor" dedi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hileli tapu devri ile ilgili üç kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama soruşturma bitmedi. Çünkü savcılık bu kez de satış sırasında alınan sağlık raporunu mercek altına aldı.

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TEK DOKTORDAN ALINMIŞ

Soruşturma derinleştirildi ve Kanal D Haber, satış için alınan o sağlık raporuna ulaştı. Heyetten imzalı olması gereken sağlık raporunun tek doktordan alındığı ortaya çıktı. Raporu şüpheli bulan savcılık yeni bir rapor alınmasını istedi.

Öte yandan Yaşar Menda'nın da ifadesinde "Ben evimi kimseye satmadan para da almadım. Alan kişilerden şikayetciyim" dedi.