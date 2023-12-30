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Hilal’in yardım çığlığı: Birileri yardım etsin

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#Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı#Hürriyet#Polis
Hilal’in yardım çığlığı: Birileri yardım etsin
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 07:00

İstanbul’da Hilal Yılmaz (27) özel bir şirkette saha uzmanı olarak çalışıyordu.

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Yaklaşık 4 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Uğur Ç. tarafından tehdit edilmeye başlayınca polise, savcılığa gitti ancak bir sonuç alamadı. Son çare olarak sosyal medya hesabından video paylaşan ve yardım isteyen Hilal Yılmaz’a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ulaştı.

‘DEFALARCA SALDIRDI’

Yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Hilal Yılmaz, “Aylardır tehdit ediliyorum. Evimde, işyerimde, arabamda defalarca saldırdı. Defalarca şikâyet ettim, en son savcılığa gittim ‘Ölmem mi gerekiyor’ dedim. Karakoldan gelen ‘Kendisi şikâyetçi olmadı’ cevabıyla da ayrı bir şok yaşadım. Tek istediğim yaşanabilir hayat. Ailemi ve beni ölümle tehdit ediyor, artık birileri yardım etsin” dedi.L

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#Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı#Hürriyet#Polis

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