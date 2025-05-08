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Hilal’in katiline en ağır ceza

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#Diyarbakır#Ağır Ceza Mahkemesi#Tasarlayarak Kasten Öldürme
Hilal’in katiline en ağır ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 07:00

Diyarbakır’da Mehmet Demirhan, 6 yıl birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar’ı (33), ayrıldıktan 1 yıl sonra 3 Haziran 2024’te Bağlar ilçesinde sokakta yürürken arkasından yaklaşıp, tabancayla vurdu.

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Hilal Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan kaçtı. Hilal Kar yaşamını yitirirken, polis saldırganın peşine düştü. Demirhan kaldığı barakada operasyonla yakalanarak tutuklandı.

‘CEZANIN BENİM İÇİN ÖNEMİ YOK’

Sanık Demirhan’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davanın 2’nci duruşması, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savunmasını yapan sanık Demirhan, “Alacağım cezanın benim için bir önemi yok. Kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Gerçeklerin açığa çıkmasını istiyorum. Ben aldatıldım ve kandırıldım. Namus cinayeti işledim” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirhan’a ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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#Diyarbakır#Ağır Ceza Mahkemesi#Tasarlayarak Kasten Öldürme

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