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Hilal’in katili kelepçeden kaçamadı

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#Hilal Kar#Mehmet Demirhan#Cinayet
Hilal’in katili kelepçeden kaçamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 07:00

Birlikte yaşadığı Hilal Kar’ı ayrıldıktan bir yıl sonra tabancayla başından vurup öldüren Mehmet Demirhan saklandığı barakada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Diyarbakır’da Mehmet Demirhan, 6 yıl birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar’ı (33), 23 Haziran’da ayrıldıktan 1 yıl sonra Bağlar’da yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla vurdu. Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hilal Kar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hilal Kar, Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KOLUNDAKİ DÖVME KİMLİĞİNİ ELE VERDİ

Polis ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli Mehmet Demirhan’ın, Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti. Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı, bisiklet kullandığı ve günlük hayatında dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi. Kaldığı barakayı saptayan ekipler, düzenledikleri operasyonla Mehmet Demirhan’ı yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Demirhan’ın kolundaki dövmelerden o olduğu anlaşıldı. Demirhan olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.

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#Hilal Kar#Mehmet Demirhan#Cinayet

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