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Hilal öldü mü, öldürüldü mü? Cevabı imzada saklı

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#Hilal Adıyaman#Cinayet#İntihar
Hilal öldü mü, öldürüldü mü Cevabı imzada saklı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:00

Başının sağ tarafına giren bir mermi ile ölen Hilal Adıyaman’ın sağ elinde barut artığı bulundu. Fakat Hilal Adıyaman solaktı. Bu nedenle olayın cinayet olabileceğinden şüphelenildi. Mahkeme, Hilal Adıyaman’ın bugüne kadar imzaladığı tüm belgelerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

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İstanbul Esenyurt’ta Hilal Adıyaman (22) henüz 16’sında Musa Adıyaman’la evlendirildi, nikâhları ise 18’ine girdiğinde kıyıldı. Çift çocukları olmadığı gerekçesiyle tedavi görüyor, Musa Adıyaman da bu nedenle eşine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Hilal Adıyaman 2021 yılında evi terk ederek Muş’taki ailesinin yanına gitti. Musa Adıyaman da eşini geri döndürebilmek için tehditlere başladı. Hilal bir ay sonra eve döndü ancak sorunlar devam ediyordu.

ABLASI: KARDEŞİM SOLAKTI

6 Şubat 2022 günü Hilal Adıyaman başının sağ tarafından giren bir mermiyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili polise ifade veren Hilal’in ablası Aslı Yıldırım “Kardeşim intihar etmedi, o solaktı” dedi. Bunun üzerine polis, koca üzerinde durarak olayın bir cinayet olduğuna karar verdi. Musa Adıyaman tutuklandı ancak gelen swap örneklerinde sadece Hilal Adıyaman’ın sağ elinde atış artığı tespit edildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Musa Adıyaman’ın ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur bıraktığı’ gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

ADLİ TIP SÖYLEYECEK

Bakırköy 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanıklık yapan Hilal Adıyaman’ın ablası Aslı Yıldırım, “Hilal sol elini kullanıyordu. Hilal dışında iki kardeşim daha solak. Hatta Hilal ve diğer kardeşlerim bize ‘salak salak’ diye şaka yaparlardı” dedi. Mahkeme, Esenyurt Belediyesi’ne yazı yazılarak nikâh işlemi sırasında Hilal Adıyaman tarafından ibraz edilen ıslak imzalı belgelerin mahkemeye gönderilmesine, belgeler geldiğinde sağ elini mi yoksa sol elini mi kullandığı konusunda tespit yapılması için dosyanın Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Eğer Hilal solak çıkarsa eşi cinayetten yargılanabilecek.

 

 

 

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#Hilal Adıyaman#Cinayet#İntihar

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