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Hilal öğretmenin kahreden ölümü! Gözyaşlarıyla veda

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#Bartın#Öğretmen#Okul
Hilal öğretmenin kahreden ölümü Gözyaşlarıyla veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 12:23

BARTIN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli Bilişim Teknolojileri öğretmeni Hilal Altınbaş (41), beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetti. Altınbaş'ın cenazesi Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ve camide kılınan cenaze namazı sonrası Alada Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Hilal öğretmeni anlatırken gözyaşlarını tutumadı.

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Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli Bilişim Teknolojileri öğretmeni Hilal Altınbaş, geçen hafta beyin kanaması geçirdi. Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulaması Hastanesi'nde tedavi altına alınan Altınbaş, 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra, önceki gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hilal Altınbaş için bugün Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, hayatını kaybeden Hilal Altınbaş'ın ailesi, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Hilal öğretmenin kahreden ölümü Gözyaşlarıyla veda

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‘EN SON YEDİĞİMİZ YEMEKTE ÇOK DURGUNDU’

Törende Hilal Altınbaş’ın özgeçmişinin okunmasından sonra konuşan Bartın Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, “Ben Hilal öğretmenle 27 ay önce tanıştım. Biz eğitimcilerin amacı iyi insan yetiştirmektir. O çok iyi bir insandı. Perşembe günü birlikte yemek yedik, durgundu. Ona, 'Bu durgunluk sana yakışmıyor. Biraz kendini toparla, ikinci dönem çok güzel işler yapacağız' dedim. Bana, 'Tamam müdür bey' demişti” dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Hilal öğretmenin kahreden ölümü Gözyaşlarıyla veda

Hilal Altınbaş’ın annesi Halime Uğurluoğlu da cenaze töreninde, "Ah kuzum benim, annem, niye böyle yaptın annem? Bizi niye bıraktın?” diyerek gözyaşı döktü.

Hilal öğretmenin kahreden ölümü Gözyaşlarıyla veda

Konuşmaların ardından törende helallik alındı. Hilal Altınbaş'ın eşi Sabri Altınbaş taziyeleri kabul etti. Daha sonra hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünden alınarak, Müftülük Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Alada Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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Hilal öğretmenin kahreden ölümü Gözyaşlarıyla veda

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#Bartın#Öğretmen#Okul

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