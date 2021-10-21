Hilal Kara: Ölmeden sesimi duyun

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Polis merkezine giderek şikâyetçi olan ve bir aydır ablasının evinde kalan Hilal Kara yaşadıklarını şöyle anlattı: “Karşımızdaki insanın bir sürü suçu var, sabıka kaydı var. Benim arabamı yakmasından tutun, bana olan darplarından tutun, bağımlılığından tutun...

Her şeyi varken neden bana, kadın sığınma evine götürülme teklifi yapılıyor? Neden, evden çıkarken dikkat etmem gerekiyor da bu kişi yakalanmıyor? Beni duymayan tüm insanlara sesleniyorum; Ben öldükten sonra duysanız çok önemli değil.”