Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a yardım genlerimizde var

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye başta İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye yardım elini uzattı. Kızılay’ın arşivindeki tarihi fotoğraf ve mektuplarda, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte de baş gösteren salgın hastalıklar sırasında çok sayıda ülkeye yardım ettiğimiz ortaya çıktı. Tarihi belgelerde, salgınla mücadele eden bazı doktor ve sağlık çalışanların mücadele ederken yakalandıkları hastalıklarla hayatlarını kaybettikleri de görülüyor.





ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA YARDIM

Türkiye Cumhuriyet’inin ilk yıllarında Atatürk’ün talimatıyla salgın veya felaket yaşanan ülkelere Türk Kızılay Cemiyeti üzerinden yardımlar gönderildiği belirlendi. Arşivden çıkan belgelerde, “Paris’teki Beynelmilel Kızılhaç Cemiyetleri İttihadı’ndan aldığımız 12 Haziran 1934 tarihli mektupta 4 Haziran 1934 tarihinde Salvador’da meydana gelen fırtına ve tayfundan etkilenen felaketzedelere yardım yapılmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Paris’e 25 İngiliz Lirası gönderilmiştir ki bunun Türk Lirası mukabili 159 lira 75 kuruştur” ifadeleri yer alıyor.

KIZILAY’IN İYİLİK KRONOLOJİSİ

Belgelerde yer alan diğer uluslararası yardımlar ise şöyle:



- Pakistan’a 1958’deki sel felaketi nedeniyle çiçek aşısı gönderildi ve bin 928.72 lira nakdi yardım yapıldı.

- Yine Pakistan’a 1960’daki kolera salgını dolayısıyla 23 bin 433.59 TL verildi.

- 1989’da salgın nedeniyle Sudan’a 500 adet battaniye, 5 sandık ilaç gönderildi.

- 2003’te Çin’e Sars salgını nedeniyle 20 bin dolar nakdi yardım yapıldı.

- 2004’te Tacikistan’ın başkenti Duşanbe yakınlarındaki Varzop bölgesine salgın hastalık riski nedeniyle 5 bin dolar yardım yapıldı.

- 2006’da Sudan’da salgınlar nedeniyle kurulan ve 300-350 hastanın kabul edildiği Türk Kızılayı Sahra Hastanesi’nde bir yıl içinde 33 bin hastaya hizmet verildi.

- 2007’de Afrika ülkelerine 408 bin 900 lira insani yardım yapıldı.

- 2008’de salgın hastalıkların yaygınlaşmaya başladığı Tacikistan’a, insani yardım operasyonu başlatıldı.

KIZILAY ADINI ATATÜRK VERDİ

Türk Kızılayı, 1868 yılında dünyadaki ilk Kızılay olarak kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor döneminde askerlere yardım amacıyla kurulan Hilal-i Ahmer, uluslararası harekete ‘kızıl ay’ amblemini de kazandırarak, ‘Hilal’i dünyaya armağan eden kurum oldu. 1923’te “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını aldı. Kuruluşa “Kızılay” adını ise Mustafa Kemal Atatürk verdi.