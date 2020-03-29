Hikmet Ne Demek? Hikmet Nedir? Hikmet Tdk Kelime Anlamı

Hikmet bir isim olarak erkek çocuklarına günümüzde sıkça verilen kelimelerden biridir. Aynı zamanda günlük yaşam içerisinde anlamı itibariyle devamlı kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Sözlü olarak çok fazla tercih edilmese bile yazılı metinlerde karşılaşılmaktadır.

Hikmet Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan Hikmet, günümüzde değişik anlamları üzerinden kullanım imkanı sağlamaktadır.

- Bilgelik,

- Neden, gizli neden,

- Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı,

- Fizik,

- Felsefe,

Ortak şekilde bu anlamları içeren Hikmet kelimesini ihtiyaçlarınız doğrultusunda dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Hikmet Nedir?

Hikmet kelimesi herhangi bir durumun, bilgelik üzerinden önemli bir anlamı olduğunu gösteren sözcüktür. Özellikle nedeni tam olarak anlaşılmayan bir konunun gizli ve büyük yanını anlatmak için değerlendirilebilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse;

‘’ Ben artık korkmuyorum her şeyde bir hikmet var’’ (Zeki Ömer Defne)

Hikmet TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında Hikmet kelimesi ‘bilgelik’ ve ‘neden, gizli neden’ olarak geçmektedir. Bu anlam yapıları üzerinde cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda isim olarak erkek çocuğunuza bu adı vermeniz mümkün.