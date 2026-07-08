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HİK’ler 60 saat havada

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#Hava Kuvvetleri#Nato Zirvesi#Hava Savunması
HİK’ler 60 saat havada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 07:00

TÜRK Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, NATO Zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak Türk hava sahasının güvenliğini sağlayacak.

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Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu HİK uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Uçaklar tespit ettikleri hedefleri bulundurduğu sistemler aracılığıyla yerdeki harekât merkezlerine, harekât sahasında görev yaptığı uçaklara ve gemilere gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor. HİK uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, "Görevimiz NATO Zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Kesintisiz olarak 60 saat, 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. 15 kişilik mürettebatla yaklaşık 8.5 saatlik uçuş öngörüyoruz” dedi.

HİK’ler 60 saat havada

HİK’ler 60 saat havada

 

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#Hava Kuvvetleri#Nato Zirvesi#Hava Savunması

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