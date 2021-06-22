Hikâyesiyle umut oluyor

İstanbul’da yaşayan Nazmiye ve Sedat Çatuk çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisine başvurdu. Ailenin evlat özlemi, evliliklerinin 21’inci yılında 4’üncü tüp bebek denemesinde son buldu. Tedavi sonrası ailenin, ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. İkiz kızlardan biri olan Naz Çatuk, geçtiğimiz yıl üniversite eğitimini tamamladı ve doğduğu tüp bebek kliniğinde hemşire olarak çalışmaya başladı. Klinikte çocuk sahibi olmak isteyen ailelere hikâyesiyle de umut olan Naz hemşire, “Çocukken tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiğimi bilsem de bunun anlamını fazla bilmiyordum. Biraz daha büyüyüp mesleğin içine girince anlamaya başladım. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. Burada ailelere umutsuz olmamaları gerektiğini anlatıyorum. Kendi hikâyemi örnek gösteriyorum. Aileleri motive etmek benim için çok önemli” dedi.

‘HER AİLEDE ANNE VE BABAMI GÖRÜYORUM’

Anne ve babasının 21 yıl boyunca yaşadığı zorlukları şimdi daha iyi anladığını belirten Naz Çatuk, “Her ailenin mücadelesinde kendi annem ve babamı görüyorum. Onların 21 yıl öncesinde yaşadıklarını daha iyi anlıyorum. Bu benim için farklı bir duygu. İkizim de şu an okuyor ve o da embriyolog olarak burada çalışacak. Onunla çalışmak benim için apayrı bir duygu olacak. Bu ekiple mesleğimi yapmak gurur verici. Ne tür aşamalardan geçtiğimi de öğrendiğim için annem ve babama bir kere daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Naz Çatuk’un hayata gelmesinde büyük rol oynayan tedavinin mimarı Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, “Naz’la birlikte çalışmak beni duygulandıran bir olay. Bu çocuklar ülkelerine yararlı çocuklar oldular. Anlatılmaz derecede büyük bir mutluluk” dedi.

'HER GÜN BİZE TEŞEKKÜR EDİYOR'

Hasretle beklediği kızının başarısıyla gururlandığını belirten anne Nazmiye Çatuk, “Hasretle bekledik ve 21 yıl sonra kızlarım dünyaya geldi. Çok büyük bir mutluluk yaşadım. Allah olmayanları da sevindirsin. Şu an tedavi olduğumuz merkezde hemşire olarak çalışıyor. Akşam eve her geldiğinde ‘anne size bir kere daha teşekkür ediyorum’ diyor. Çünkü burada bizim geçtiğimiz süreçleri gördü ve daha iyi anladı. İkizi de inşallah onunla çalışacak. Naz’a her zaman ailelere umut olmasını, kendi hikâyesini anlatmasını söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Zorlu bir tedavi süreci sonrası 21 yıl sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını anlatan baba Sedat Çatuk da “Kesinlikle zorlu bir süreçti. 21 yıl önce başarı şartları çok daha düşük, maliyet çok daha yüksekti. Bu bizi etkiledi. Ama çok şükür mutlu sona ulaştık. Kızlarımız şu an kocaman oldu ve doğdukları yerde işe başladılar. Gurur duyuyoruz çocuklarımızla” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara