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Hikâyesiyle moral dağıtıyor

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#Gölcük Depremi#Ufuk Koçak#Deprem Bölgesi
Hikâyesiyle moral dağıtıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Gölcük depreminde enkaz altından 3 gün sonra kurtarılan ancak 2 bacağı ampute edilen Ufuk Koçak, spor ile hayata tutundu ve dünya engelliler serbest dalış rekoru kırdı. Sörf yapan, dağa tırmanan ve kitap yazan Koçak, il il gezerek büyük depremde uzuv kaybı yaşayan 100’den fazla kişiye ulaşıp, kendi hikâyesiyle moral verdi...

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremde Ufuk Koçak enkaz altında kaldı. 3 gün sonra enkazdan kurtarıldı ancak 2 bacağını kaybetti. Ufuk buna rağmen yılmadı. Yeniden hayata tutunabilmek için spora yöneldi. Dünya engelliler serbest dalış rekoru kırdı. Sörf yapan ve dağa tırmanan Ufuk, bir de hayatını anlatan kitap yazdı. Şimdi ise enkaz altından çıkartılan ancak uzuv kaybı yaşayanlara hikâyesiyle ‘yol’ gösterici oluyor.

5 İLDE 100 KİŞİYE ULAŞTI

Aracıyla yola çıkan Ufuk Koçak, Antalya, Mersin, Adana, Ankara ve Elazığ’daki hastanelerde tedavilerine başlanan 100’ü aşkın kişi ve aileleri ile görüştü. Uzuv kaybı yaşayanlara destek olabilmek, moral sağlayabilmek için bu yola çıktığını anlatan Koçak, “Depremde uzuv kaybı yaşayanları ve ailelerini ziyaret etmeye başladım. Hem konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk hem de işin içinde olan ve daha önce bu olayı yaşamış bir insan olarak neler yapılabileceği ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk” dedi.   

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MOTİVE OLDULAR

Koçak şöyle devam etti: “Bizde damdan düşenin halinden, damdan düşen anlar. Beni görmeleri, yürüyor olduğumu görmeleri, hayata nasıl devam ettiğimin hikâyesini bilmeleri onları motive etti. Amacım herkese ulaşabilmek.” 

Hikâyesiyle moral dağıtıyor

17 AĞUSTOS’TA 2 BACAĞINI KAYBETTİ

Kendi aracıyla 5 kente gidip, 100’den fazla depremzedeyle bir araya gelen Ufuk Koçak, “Hayata yeniden başlama isteğini bu insanların içine akıtalım” dedi.

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#Gölcük Depremi#Ufuk Koçak#Deprem Bölgesi

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